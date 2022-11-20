Товар в корзине. Перейти
Аксессуар на стену "Войди если осмелишься" - фото 1

Аксессуар на стену "Войди если осмелишься"

11 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Аксессуар на стену Осенний венок
Аксессуар на стену Осенний венок
Следующий Аксессуар на стену Тропическая ветвь
Аксессуар на стену Осенний венок

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота230 мм
  • Длина290 мм
  • Материалхлопок

Похожие товары

Аксессуар на стену Тропическая ветвьНастоящее фото товара Аксессуар на стену Тропическая ветвь, произведённого компанией ChiedoCover
от31 890
Оптовая цена
12

Аксессуар на стену Тропическая ветвь

Аксессуар на стену Плетеный Бамбуковый ВеерНастоящее фото товара Аксессуар на стену Плетеный Бамбуковый Веер, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
8

Аксессуар на стену Плетеный Бамбуковый Веер

Настоящее фото товара Аксессуар на стену Голова зебры, произведённого компанией ChiedoCover
от270 490
Оптовая цена
14

Аксессуар на стену Голова зебры

Настоящее фото товара Аксессуар на стену Голова пантеры, произведённого компанией ChiedoCover
от100 690
Оптовая цена
7

Аксессуар на стену Голова пантеры

Настоящее фото товара Аксессуар на стену Голова леопарда, произведённого компанией ChiedoCover
от100 690
Оптовая цена
7

Аксессуар на стену Голова леопарда

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Кашпо для цветов Вояж, 40х60х30, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
9

Кашпо для цветов Вояж, 40х60х30

Настоящее фото товара Фито стойка мох Фаюм, произведённого компанией ChiedoCover
2 890
Оптовая цена
5

Фито стойка мох Фаюм

Стойка композиция анемон Уоррен осеньНастоящее фото товара Стойка композиция анемон Уоррен осень, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
7

Стойка композиция анемон Уоррен осень

Фитостойка Вилен фитонияНастоящее фото товара Фитостойка Вилен фитония, произведённого компанией ChiedoCover
24 190
Оптовая цена
5

Фитостойка Вилен фитония

Фито Форма мох Рами кашпо Dekollete Рока Куб 30Настоящее фото товара Фито Форма мох Рами кашпо Dekollete Рока Куб 30, произведённого компанией ChiedoCover
49 090
Оптовая цена
13

Фито Форма мох Рами кашпо Dekollete Рока Куб 30

Фитостойка Луара осока СендиНастоящее фото товара Фитостойка Луара осока Сенди, произведённого компанией ChiedoCover
27 890
Оптовая цена
14

Фитостойка Луара осока Сенди

Композиция Суккулент Плая Коала кашпо Dekollete КаменьНастоящее фото товара Композиция Суккулент Плая Коала кашпо Dekollete Камень, произведённого компанией ChiedoCover
1 590
Оптовая цена
7

Композиция Суккулент Плая Коала кашпо Dekollete Камень

Другие товары из разделадекоративные фигуры
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 смНастоящее фото товара Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
43 490
Оптовая цена
13

Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 смНастоящее фото товара Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
42 990
Оптовая цена
15

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см

Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампыНастоящее фото товара Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
7

Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы

Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 смНастоящее фото товара Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
14

Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 см

Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкойНастоящее фото товара Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена
12

Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой