Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота230 мм
- Длина290 мм
- Материалхлопок
Кашпо для цветов Вояж, 40х60х30
Фито стойка мох Фаюм
Стойка композиция анемон Уоррен осень
Фитостойка Вилен фитония
Фито Форма мох Рами кашпо Dekollete Рока Куб 30
Фитостойка Луара осока Сенди
Композиция Суккулент Плая Коала кашпо Dekollete Камень
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