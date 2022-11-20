Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота330 мм
- Ширина10 мм
- Длина270 мм
- Материалметалл
Лавка - кашпо Морет, Финик Гилан
Фитостойка Вилен папоротник Тотто
Фитополотно Осока Бронко Стоун
Композиция осока Варто кашпо Dekollete 1
Кашпо Фиалка Бурга W
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