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Аксессуар на стену, white birds

12 оценок
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Аксессуар на стену Листья, golden

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина130/200 мм
  • Высота130/200 мм
  • Материалгипс
  • Цветбелый
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