Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина130/200 мм
- Высота130/200 мм
- Материалгипс
- Цветбелый
Деревянный вазон 2
Стойка Асель
Фитостойка Купер антуриум Тале
Фитостойка Порто Свит грас Бьорк
Фитополотно Осока Гарри Стоун
Самшит колонна Тайя кашпо Dekollete Ротанг Конус 50
Композиция Свит Грасс Литл кашпо Dekollete Конверт
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