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Аксессуар на стену Жук 3 - фото 1Аксессуар на стену Жук 3 - фото 2Аксессуар на стену Жук 3 - фото 3

Аксессуар на стену Жук 3

11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина270 мм
  • Длина410 мм
  • Глубина140 мм
  • Материалсталь
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