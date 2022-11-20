Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина270 мм
- Длина410 мм
- Глубина140 мм
- Материалсталь
Кашпо для цветов Лаунж, 35х35х35
Стойка орхидея Смила W
Лавка - кашпо Морет, Ловесил Шариф
Стойка туя Вист Q
Фито полотно осока Бронко высота травы 25см
Диффенбахия Мирра кашпо Dekollete 50
Цветочница Филигран большая, диаметр 1200 мм
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы
Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 см
Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой