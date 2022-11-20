Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота190 мм
- Ширина140 мм
- Глубина120 мм
- Материалмедь
Аксессуар на стену Космонавт с шариком
Аксессуар на стену Разноцветная маска
Аксессуар на стену Черно-белая лента
Аксессуар на стену Цветок 20
Аксессуар на стену Цветок 19
Аксессуар на стену Цветок 18
Аксессуар на стену Цветок 17
Аксессуар на стену Цветок 16
Аксессуар на стену Цветок 15
Аксессуар на стену Цветок 14
Кашпо для цветов Лаунж, 35х35х35
Кашпо для цветов Лаунж, 100х100х100
Кашпо Dekollete Куно, Туя Кинада
Композиция розмарин Берг
Фитостойка Луара папоротник Гуар
Кашпо Шилонг матовое фисташковое
Кашпо Шилонг матовое белое
Аксессуар на стену Цветок 13
Аксессуар на стену Цветок 12
Аксессуар на стену Цветок 11
Аксессуар на стену Цветок 10
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы