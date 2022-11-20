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Аксессуар на стену Золотой Череп - фото 1Аксессуар на стену Золотой Череп - фото 2Аксессуар на стену Золотой Череп - фото 3Аксессуар на стену Золотой Череп - фото 4Аксессуар на стену Золотой Череп - фото 5

Аксессуар на стену Золотой Череп

11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота190 мм
  • Ширина140 мм
  • Глубина120 мм
  • Материалмедь

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