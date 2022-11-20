Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина710 мм
- Длина750 мм
- Материалполимеры
Кашпо для цветов Лаунж, 50х50х50
Стойка орхидея Смила W
Лавка - кашпо Морет, Самшит Хард
Композиция Самшит Вали
Фито стойка Антуриум Зули
Фитостойка Порто осока Сенди
Клумба цветочница со скамьёй
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