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Аксессуар на стену Золотой жук - фото 1Аксессуар на стену Золотой жук - фото 2Аксессуар на стену Золотой жук - фото 3

Аксессуар на стену Золотой жук

11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Диаметр120 мм
  • Глубина30 мм
  • Материалполимеры

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