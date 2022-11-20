Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина170 мм
- Длина220 мм
- Глубина40 мм
- Материалполимеры
Фито полотно осока Бронко высота травы 25см
Фитостойка Этель папоротник Тотто
Фитостойка Вилен Свит грас Тиро
Композиция осока Варто кашпо Dekollete 2
Композиция осока Варто кашпо Dekollete 1
Композиция Осока Марсель
Кашпо лофт Cube, синий
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы
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Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой