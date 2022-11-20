Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1220 мм
- Длина340 мм
- Глубина50 мм
- Материалполимеры
Фитостойка Микс кашпо Dekollete Хива 32
Сет Туя Бокаро 170 3 предмета кашпо Dekollete Ротанг BR109
Папоротник нефролепис Джаф кашпо Dekollete 36
Стойка Георгин Лайма, кашпо Decollete Рори W40
Композиция Осока Марсель
Композиция Свит Грас Гота Dekollete Cubico W50
Кашпо Шилонг прозрачное сапфировое
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы
Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 см
Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой