Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота650 мм
- Ширина180 мм
- Материалметалл
Композиция Корто, Оленьи рога
Стойка Асель
Камнеломка Эссен кашпо Dekollete Cubico W50
Фитостойка Луара папоротник Гуар
Фитополотно Осока Бронко
Композиция Свит Грас Гота Dekollete Cubico W50
Кашпо Прованс квадратное (туборг)
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы
Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 см
Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой