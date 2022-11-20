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Аксессуар Телескоп Эйхгольца Биктон - фото 1Аксессуар Телескоп Эйхгольца Биктон - фото 2Аксессуар Телескоп Эйхгольца Биктон - фото 3

Аксессуар Телескоп Эйхгольца Биктон

11 оценок
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Аксессуар Телескоп Эйхгольца Морской
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Аксессуар Телескоп Эйхгольца Морской

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1580 мм
  • Ширина1020 мм
  • Длина1020 мм
  • Материалметалл, дерево

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