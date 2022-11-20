Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота940/1540 мм
- Ширина850 мм
- Длина900 мм
- Материалметалл, дерево
Аксессуар Телескоп Эйхгольца Биктон
Статуэтка Золотой диск
Статуэтка Бульдоги Любовники
Игра Крестики Нолики, черная
Игра Крестики Нолики, белая
Скульптура Келли Уирстлер "Путешествие головы", серебряная
Скульптура Келли Уирстлер "Путешествие головы", золотая
Статуэтка Балтиморский корабль
Настольная лампа Ананас, желтая
Декоративная этническая красная маска
Декоративная Маска Павиана
Статуэтка Средний палец
Статуэтка Смеющийся человек, бирюзовый
Аксессуар клетка для птиц
Аксессуар Кристалл розового кварца
Статуэтка Черный человек
Деревянная скульптура "Падший Ангел"
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Стойка Асель
Колонна Самшит Тайя
Фитостойка Луара папоротник Мерида
Фитостойка Луара осока Сенди
Самшит колонна Тайя кашпо Dekollete Стрим 37
Композиция осока Варто кашпо Dekollete 1
Кашпо Фиалка Бурга Q