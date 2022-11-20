Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота510 мм
- Диаметр230 мм
Ваза Зеленый попугай
Аксессуар воздушные шары
Большой Арт-объект Композиция из улыбающихся цветов
Статуэтка собаки Джакометти
Арт-объект Квадраты и Шары из дерева
Статуэтка Воздушная собака, серебряная
Статуэтка Воздушная собака, красная
Статуэтка Воздушная собака, фиолетовая
Статуэтка Воздушная собака, голубая
Пальма из ротанга, 1500 мм
Пальма из ротанга, 1800 мм
Статуэтка Хакан
Статуэтка Плетеный кактус
Статуэтка Ананас, 30 см
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы
Кашпо Гранд, среднее
Вазон бетонный Ц-4-3
Кашпо Dekollete, кактус Нави
Стойка эвкалипт Лояр
Фитостойка Этель Свит грас Бьорк
Фитостойка Порто осока Гарри
Кашпо Lady