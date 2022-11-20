Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1000 мм
Большой Арт-объект Композиция из улыбающихся цветов
Статуэтка собаки Джакометти
Арт-объект Квадраты и Шары из дерева
Статуэтка Воздушная собака, серебряная
Статуэтка Воздушная собака, красная
Статуэтка Воздушная собака, фиолетовая
Статуэтка Воздушная собака, голубая
Пальма из ротанга, 1500 мм
Пальма из ротанга, 1800 мм
Статуэтка Хакан
Статуэтка Плетеный кактус
Статуэтка Ананас, 30 см
Статуэтка Ананас, 31 см
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы
Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 см
Кашпо Smoov Planter Arc DB, снежно-белый
Кашпо для цветов Вояж, 40х60х30
Композиция осока Варто кашпо Dekollete 1
Кашпо Самшит Варти
Вазон Абердин, низкий 400
Цветочница с лавочкой Испанский квартал
Кашпо Шилонг матовое хаки