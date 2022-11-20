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Анатомическая кушетка Нант

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Ширина: 750 мм

Длина: 1750 мм

Высота до спинки: 640 мм

Материал: велюр, кожзам

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