Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина120 мм
- Ширина60 мм
- Материалдерево
- Цветбежевый, серый, черный
Кашпо Bliss 28, оливковый зеленый
Стойка драцена Олдер
Композиция осока Тала
Стойка Новогодняя туя Арин
Кашпо Эвкалипт Нури
Композиция винтажная цветочная Акалифа Рошель
Цветочница Филигран большая, диаметр 1200 мм
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой
Надувная фигура Санта Клаус 1.8 м с подсветкой
Светодиодная фигура Медведь Альрик - North Story 59 см, 8 LED ламп
Светодиодная фигура Санта Клаус - Christmas is coming 88 см, 180 LED ламп с мерцанием
Светящийся олень Juno Deer 83*53 см, 100 теплых белых LED ламп