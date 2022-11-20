Товар в корзине. Перейти
Арт-объект Квадраты и Шары из дерева - фото 1Арт-объект Квадраты и Шары из дерева - фото 2Арт-объект Квадраты и Шары из дерева - фото 3Арт-объект Квадраты и Шары из дерева - фото 4

Арт-объект Квадраты и Шары из дерева

15 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Статуэтка собаки Джакометти
Статуэтка собаки Джакометти
Следующий Статуэтка Воздушная собака, серебряная
Статуэтка собаки Джакометти

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота2150 мм
  • Ширина350 мм
  • Длина350 мм

Похожие товары

Настоящее фото товара Статуэтка Воздушная собака, серебряная, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена
8

Статуэтка Воздушная собака, серебряная

Настоящее фото товара Статуэтка Воздушная собака, красная, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена
13

Статуэтка Воздушная собака, красная

Настоящее фото товара Статуэтка Воздушная собака, фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена
7

Статуэтка Воздушная собака, фиолетовая

Настоящее фото товара Статуэтка Воздушная собака, голубая, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена
13

Статуэтка Воздушная собака, голубая

Настоящее фото товара Пальма из ротанга, 1500 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от91 090
Оптовая цена
7

Пальма из ротанга, 1500 мм

Настоящее фото товара Пальма из ротанга, 1800 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от115 490
Оптовая цена
11

Пальма из ротанга, 1800 мм

Настоящее фото товара Статуэтка Хакан, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
12

Статуэтка Хакан

Статуэтка Плетеный кактусНастоящее фото товара Статуэтка Плетеный кактус, произведённого компанией ChiedoCover
от25 690
Оптовая цена
8

Статуэтка Плетеный кактус

Статуэтка Ананас, 30 смНастоящее фото товара Статуэтка Ананас, 30 см, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена
12

Статуэтка Ананас, 30 см

Статуэтка Ананас, 31 смНастоящее фото товара Статуэтка Ананас, 31 см, произведённого компанией ChiedoCover
от12 390
Оптовая цена
8

Статуэтка Ананас, 31 см

Другие товары из разделадекоративные фигуры
Статуэтка Воздушная собака, фуксияНастоящее фото товара Статуэтка Воздушная собака, фуксия, произведённого компанией ChiedoCover
от55 690
Оптовая цена
12

Статуэтка Воздушная собака, фуксия

Статуэтка Воздушная собака, синяяНастоящее фото товара Статуэтка Воздушная собака, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от55 690
Оптовая цена
7

Статуэтка Воздушная собака, синяя

Аксессуар Телескоп Эйхгольца МорскойНастоящее фото товара Аксессуар Телескоп Эйхгольца Морской, произведённого компанией ChiedoCover
от202 690
Оптовая цена
5

Аксессуар Телескоп Эйхгольца Морской

Аксессуар Телескоп Эйхгольца БиктонНастоящее фото товара Аксессуар Телескоп Эйхгольца Биктон, произведённого компанией ChiedoCover
от202 690
Оптовая цена
11

Аксессуар Телескоп Эйхгольца Биктон

Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 смНастоящее фото товара Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
43 490
Оптовая цена
13

Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 смНастоящее фото товара Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
42 990
Оптовая цена
15

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см

Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампыНастоящее фото товара Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
7

Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стойка яблоко Айза, произведённого компанией ChiedoCover
16 690
Оптовая цена
14

Стойка яблоко Айза

Фито Форма мох Марти кашпо Dekollete Рока Куб 40Настоящее фото товара Фито Форма мох Марти кашпо Dekollete Рока Куб 40, произведённого компанией ChiedoCover
49 990
Оптовая цена
9

Фито Форма мох Марти кашпо Dekollete Рока Куб 40

Фитостойка Луара Свит грас БьоркНастоящее фото товара Фитостойка Луара Свит грас Бьорк, произведённого компанией ChiedoCover
29 890
Оптовая цена
8

Фитостойка Луара Свит грас Бьорк

Композиция Чертополох Вайлет кашпо DekolleteНастоящее фото товара Композиция Чертополох Вайлет кашпо Dekollete, произведённого компанией ChiedoCover
2 490
Оптовая цена
6

Композиция Чертополох Вайлет кашпо Dekollete

Настоящее фото товара Вазон для цветов Хай-тек, квадро, произведённого компанией ChiedoCover
от18 490
Оптовая цена
12

Вазон для цветов Хай-тек, квадро

Кашпо Шилонг матовое фисташковоеНастоящее фото товара Кашпо Шилонг матовое фисташковое, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
13

Кашпо Шилонг матовое фисташковое

Настоящее фото товара Кашпо Шилонг прозрачное белое, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
14

Кашпо Шилонг прозрачное белое