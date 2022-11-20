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Бамбуковое кресло Ainara - фото 1

Бамбуковое кресло Ainara

11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Ширина620 мм
  • Длина620 мм
  • Материал каркасабамбук
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияЕвропа

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