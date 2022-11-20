Банкетка ПФ-11 черная
Банкетка Джови серо-синяя
Банкетка Джови белая
Банкетка Ретро с ящиком
Банкетка Бруклин, вельвет синий, серебро
Банкетка Бруклин, вельвет серый, серебро
Банкетка Бруклин, вельвет бежевый, золото
Банкетка Бруклин, вельвет черный, золото
Банкетка Инсигния, вельвет серый, серебро
Банкетка Инсигния, вельвет синий, серебро
Стул Дания 25мм, гладкий каркас
Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяя
Стул Halmar dariusz с подушкой, темный орех
Стул Хит 20мм - золото, кожзам темно-коричневый. Плотный поролон
Стул Хит 25мм - золото, Chateau розовый
Стул Виота 217, серый
Стул Наполеон Старинный орех, деревянный