Банкетка 07 ЧГН

11 оценок

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Банкетка 07 ЧГН

5
8 290 ₽
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Скамья Прима

Характеристики товара

Описание

Материал: микровелюр/ экокожа, нержавеющая сталь

Размеры: 400х600х500

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