Характеристики товара
Описание
Банкетка в восточном стиле из коллекции «Птичий рай» может использоваться не только с эстетической, но и с прикладной целью. Волшебному декору с цветочным орнаментом свойственен особый магнетизм. Изготовленная искусными мастерами, она всегда будет усладой для глаз и вдохновением для души. Она идеална для релакса после трудовых будней. «Птичий рай» сможет освежить легкую и простую атмосферу стиля прованс.
Основные характеристики
- Высота460 мм
- Длина330 мм
- Глубина330 мм