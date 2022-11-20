Характеристики товара
Описание
Банкетка в классическом стиле из коллекции «Восточная сказка» с сеткой мелких трещин на поверхности переносит нас на несколько веков назад в Древний Китай. Мастера именно той далекой эпохи подарили нам уникальные способы росписи керамических изделий, в том числе и «Пион». Банкетка, украшенная бело-голубой росписью, еще больше заиграет красками на фоне богатых предметов мебели, роскошных ковров и очаровательной посуды. Декор, привносящий в интерьер налет старины, по достоинству оценят и ценители восточного стиля.
Основные характеристики
- Высота460 мм
- Длина330 мм
- Глубина330 мм