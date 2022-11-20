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          Фотография Банкетка 2 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Банкетка 2

          4.7
          Оптовая цена
          от 12 800 ₽
          При покупке от 1 штук
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          Характеристики товара

          Описание

          Банкетка в классическом стиле из коллекции «Восточная сказка» с сеткой мелких трещин на поверхности переносит нас на несколько веков назад в Древний Китай. Мастера именно той далекой эпохи подарили нам уникальные способы росписи керамических изделий, в том числе и «Пион». Банкетка, украшенная бело-голубой росписью, еще больше заиграет красками на фоне богатых предметов мебели, роскошных ковров и очаровательной посуды. Декор, привносящий в интерьер налет старины, по достоинству оценят и ценители восточного стиля.

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          Основные характеристики

          • Высота460 мм
          • Длина330 мм
          • Глубина330 мм

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