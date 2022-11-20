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Банкетка 239 экокожа Buff, опоры Buff - фото 1

Банкетка 239 экокожа Buff, опоры Buff

12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Ширина1180 мм
  • Глубина600 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

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