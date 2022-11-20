Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Ширина1180 мм
- Глубина600 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветбежевый
- Страна изготовленияРоссия
Банкетка ПФ-11 черная
Банкетка Джови серо-синяя
Банкетка Джови белая
Банкетка Ретро с ящиком
Банкетка Бруклин, вельвет синий, серебро
Банкетка Бруклин, вельвет серый, серебро
Банкетка Бруклин, вельвет бежевый, золото
Банкетка Бруклин, вельвет черный, золото
Банкетка Инсигния, вельвет серый, серебро
Банкетка Инсигния, вельвет синий, серебро
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт бежевый
Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона красная
Стул Хит 20мм - золото, коричневая корона
Стул Хит 25мм, каретная стяжка
Стул Кроссбэк, береза/ белый
Стул FEEL (НА 4 НОЖКАХ)