Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Ширина1180 мм
- Глубина600 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьямикровелюр
- Цветкоричневый, белый
- Страна изготовленияРоссия
Банкетка ПФ-11 черная
Банкетка Джови серо-синяя
Банкетка Джови белая
Банкетка Ретро с ящиком
Банкетка Бруклин, вельвет синий, серебро
Банкетка Бруклин, вельвет серый, серебро
Банкетка Бруклин, вельвет бежевый, золото
Банкетка Бруклин, вельвет черный, золото
Банкетка Инсигния, вельвет серый, серебро
Банкетка Инсигния, вельвет синий, серебро
Стул Хит 25мм - рогожка бежевая
Стул Астана 25мм - золото, корона синяя
Стул Хит 20мм - золото, велюр желтый
Стул Кроссбэк, черно-красная патина
Стул Текс, белый, черные ножки
Стул Олимпия полубарный, Pluton 101
Стул Кроссбэк, береза/ черный