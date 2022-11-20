Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Ширина1180 мм
- Глубина600 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьямикровелюр
- Цветсиний, белый
- Страна изготовленияРоссия
Банкетка ПФ-11 черная
Банкетка Джови серо-синяя
Банкетка Джови белая
Банкетка Ретро с ящиком
Банкетка Бруклин, вельвет синий, серебро
Банкетка Бруклин, вельвет серый, серебро
Банкетка Бруклин, вельвет бежевый, золото
Банкетка Бруклин, вельвет черный, золото
Банкетка Инсигния, вельвет серый, серебро
Банкетка Инсигния, вельвет синий, серебро
Стул Хит 25мм с подлокотниками
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Комплект мебели Банкетный
Стул Текс, светло-серый
Стул Виота 223, тёмно-серый
Стул GOA (НА 4 НОЖКАХ)