Фотография Банкетка Афродита от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Банкетка Афродита

4.8
Оптовая цена при покупке от 5 штот 19 290 ₽
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Банкетка Афродита
Банкетка Афродита
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Банкетка Афродита

4.8
19290 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Длина1060 мм
  • Глубина460 мм

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