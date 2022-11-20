Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота480 мм
- Ширина1020 мм
- Глубина380 мм
- Материал каркасабук
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.29 м3
- Вес упаковки11 кг
Банкетка ПФ-11 черная
Банкетка ПФ-11 белая
Банкетка Джови серо-синяя
Банкетка Джови белая
Банкетка Ретро с ящиком
Банкетка Бруклин, вельвет синий, серебро
Банкетка Бруклин, вельвет серый, серебро
Банкетка Бруклин, вельвет бежевый, золото
Банкетка Бруклин, вельвет черный, золото
Банкетка Инсигния, вельвет серый, серебро
Банкетка Инсигния, вельвет синий, серебро
Банкетка Инсигния, вельвет бежевый, золото
Банкетка Инсигния, вельвет черный, золото
Банкетка Тюдор с ящиком, шенилл ONTARIO deep sea
Банкетка-обувница Лофт Стайл