Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1100 мм
- Глубина350 мм
- Материалметалл, ткань
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Банкетка Бруклин, вельвет черный, золото
Банкетка Арт Деко, вельвет серый, серебро
Банкетка Болейн с ящиком велюр серый
Банкетка Исэ, белая, рогожка серая
Банкетка Болейн с ящиком велюр зеленый
Банкетка Болейн с ящиком велюр розовый
Банкетка Вивальди 110, бежевый
Банкетка Taks, букле, белый
Банкетка Taks, велюр, молочный
Банкетка Bloom
Вешало Air для одежды
Вешалка напольная Horns коричневый муар
Нордик Вешалка навесная, дуб сонома
Вешалка напольная Офис Грация черная
Вешалка напольная Hook темный орех
Вешалка Tree коричневая
Вешалка Loop темный орех
Вешалка деревянная Альберто дерево
Вешалка рейл A-frame
Вешалка-плечики РВП-004
Банкетка Арт Деко, вельвет черный, золото
Банкетка Б-6
Банкетка Эйти, бежевый / коричневый
Банкетка Crown, велюр Velutto 35
Банкетка Дион кожзам темно-серый
Банкетка угловая Харем
Банкетка Б22, велюр Teddy 310, каркас металл
Банкетка Robela с ящиком, синий велюр
Банкетка Also, фиолетовый велюр
Банкетка Сторми с ящиком, темно-серый