Фотография Банкетка Артемида от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Банкетка Артемида

4.6
Оптовая цена при покупке от 5 штот 15 590 ₽
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Банкетка Артемида
Банкетка Артемида
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Банкетка Артемида

4.6
15590 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Длина880 мм
  • Глубина455 мм

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