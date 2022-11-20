Фотография Банкетка Астерия от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Банкетка Астерия

4.4
Оптовая цена при покупке от 5 штот 11 990 ₽
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Банкетка Астерия
Банкетка Астерия
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Банкетка Астерия

4.4
11990 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Длина900 мм
  • Глубина410 мм

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