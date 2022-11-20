Фотография Банкетка Аврора от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Банкетка Аврора

4.9
Оптовая цена при покупке от 5 штот 25 590 ₽
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Банкетка Аврора
Банкетка Аврора
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Банкетка Аврора

4.9
25590 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота965 мм
  • Длина1690 мм
  • Глубина460 мм

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