Фотография Банкетка Барлетта от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Банкетка Барлетта

4.1
Оптовая цена
17 990 ₽
При покупке от 5 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Банкетка Барлетта
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Банкетка Барлетта

4.1
17990 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Длина800 мм
  • Глубина400 мм

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