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Банкетка Bloom

Артикул: CH-067-635
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина350 мм
  • Высота440 мм
  • Материалткань, дерево

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