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Банкетка Бруно, 105 - фото 1Банкетка Бруно, 105 - фото 2

Банкетка Бруно, 105

9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота480 мм
  • Ширина1020 мм
  • Глубина380 мм
  • Материал каркасабук
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.29 м3
  • Вес упаковки11 кг

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