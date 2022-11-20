Характеристики товара
Описание
Банкетки - одни из самых универсальных предметов обстановки. Они не занимают много места, функциональны, сочетаются с большинством интерьеров и помогут там, где обычная мебель не подходит. Изящная банкетка станет просто незаменимой – испытайте сами!
СТИЛЬ И КОМПАКТНОСТЬ Изящная банкетка прямоугольной формы добавит уюта и разбавит Ваш интерьер. Надежные ножки выполнены из массива дерева со стильными металлическими трубками, в качестве подставки для обуви.
УДОБСТВО И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ Мягкое наполнение придает пышности и создает максимальный комфорт при использовании. Банкетка вполне может стать дополнительным посадочным местом, подставкой для ног или в стандартном применении банкеткой в прихожей. Изделие полностью разборное, что обеспечивает простоту сборки и хранения.
УСТОЙЧИВОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ Каркас выполнен из массива древесины с последующим тонированием и покрытием лаком. Полка для обуви выполнена из металлической трубы. Сидение выполнено из рогожки с мягким наполнителем. Максимальная статическая нагрузка на банкетку 90 кг, на полку для обуви 10 кг.
Основные характеристики
- Высота490 мм
- Ширина760 мм
- Глубина310 мм
- Вес5,88 кг
- Материалдерево, рогожка
- Цветкоричневый, серый