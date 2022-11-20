Фотография Банкетка Деметра от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Банкетка Деметра

5
Оптовая цена при покупке от 5 штот 27 590 ₽
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Банкетка Деметра
Банкетка Деметра
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Банкетка Деметра

5
27590 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота950 мм
  • Длина1530 мм
  • Глубина480 мм

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