Товар в корзине. Перейти

Банкетка Джоплин

11 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диванная секция 3-х местная Квадрато Стандарт
Диванная секция 3-х местная Квадрато Стандарт
Следующий Банкетка Парсонс
Диванная секция 3-х местная Квадрато Стандарт

Характеристики товара

Описание

Цена указана в эмали. Возможно изготовление в хроме

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина315 мм
  • Вес4.7 кг
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Банкетка ПарсонсНастоящее фото товара Банкетка Парсонс, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена
12

Банкетка Парсонс

Банкетка ЧанатНастоящее фото товара Банкетка Чанат, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена
11

Банкетка Чанат

Настоящее фото товара Модульный диван Марта, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена
5

Модульный диван Марта

Диван Эго №2Настоящее фото товара Диван Эго №2, произведённого компанией ChiedoCover
от35 990
Оптовая цена
9

Диван Эго №2

Диван прямой МариоНастоящее фото товара Диван прямой Марио, произведённого компанией ChiedoCover
от26 790
Оптовая цена
10

Диван прямой Марио

Диван прямой Невпорт, трехместныйНастоящее фото товара Диван прямой Невпорт, трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
Оптовая цена
10

Диван прямой Невпорт, трехместный

Диван прямой Невпорт, двухместныйНастоящее фото товара Диван прямой Невпорт, двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от22 990
Оптовая цена
9

Диван прямой Невпорт, двухместный

Диван Томас, солнечный желтыйНастоящее фото товара Диван Томас, солнечный желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от31 900
116Хит

Диван Томас, солнечный желтый

Диван ФлоринаНастоящее фото товара Диван Флорина, произведённого компанией ChiedoCover
26 990
Оптовая цена
12

Диван Флорина

Диван АдмиралНастоящее фото товара Диван Адмирал, произведённого компанией ChiedoCover
28 990
Оптовая цена
12

Диван Адмирал

Другие товары из раздела

Диван MatrixНастоящее фото товара Диван Matrix, произведённого компанией ChiedoCover
от26 900
8

Диван Matrix

Настоящее фото товара Пуф Руби белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 9906
3 150 ₽Оптовая цена
13

Пуф Руби белый

Настоящее фото товара Плетеный диван Клонберн, произведённого компанией ChiedoCover
14 590
Оптовая цена
11

Плетеный диван Клонберн

Настоящее фото товара Плетеный диван Килтум, произведённого компанией ChiedoCover
24 490
Оптовая цена
8

Плетеный диван Килтум

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Плетеный диван из искусственного ротанга Глассан, произведённого компанией ChiedoCover
40 590
Оптовая цена
15

Плетеный диван из искусственного ротанга Глассан

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Плетеный диван из искусственного ротанга Глассан, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
40 590
Оптовая цена
15

Плетеный диван из искусственного ротанга Глассан, светло-коричневый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Плетеный диван из искусственного ротанга Глассан, латте, произведённого компанией ChiedoCover
40 590
Оптовая цена
13

Плетеный диван из искусственного ротанга Глассан, латте

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Плетеный диван Горт, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
49 690
Оптовая цена
15

Плетеный диван Горт, коричневый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Диван с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от21 890
5

Диван с подлокотниками

Диван угловой БостонНастоящее фото товара Диван угловой Бостон, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена
13

Диван угловой Бостон

С этим товаром покупают

Подстолье Круз 60Настоящее фото товара Подстолье Круз 60, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
33Хит

Подстолье Круз 60

Настоящее фото товара Стул Halmar dariusz, дуб медовый, произведённого компанией ChiedoCover
11 290
Оптовая цена
14

Стул Halmar dariusz, дуб медовый

Кресло пластиковое Delta Basic, слоновая костьНастоящее фото товара Кресло пластиковое Delta Basic, слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена
11

Кресло пластиковое Delta Basic, слоновая кость

Кресло Варна на газлифте с одной подушкойНастоящее фото товара Кресло Варна на газлифте с одной подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена
11

Кресло Варна на газлифте с одной подушкой

Настоящее фото товара Стол Симба разборный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
14

Стол Симба разборный

Столешница ЛДСП, 1800x800x38Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, 1800x800x38, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена
7

Столешница ЛДСП, 1800x800x38

Столешница ЛДСП, 1800x900x38Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, 1800x900x38, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена
5

Столешница ЛДСП, 1800x900x38

Столешница МДФ, 1200x800x19, прямоугольникНастоящее фото товара Столешница МДФ, 1200x800x19, прямоугольник, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена
11

Столешница МДФ, 1200x800x19, прямоугольник

Столешница МДФ, 900x900x19, квадратНастоящее фото товара Столешница МДФ, 900x900x19, квадрат, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена
14

Столешница МДФ, 900x900x19, квадрат

Настоящее фото товара Столешница МДФ, 800x800x19, круг, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
9

Столешница МДФ, 800x800x19, круг