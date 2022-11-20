Характеристики товара
Описание
Глубина: 42 см
Ширина: 121 см
Высота: 47 см
Обивка: кожзам
Материал: ЛДСП
Глубина: 42 см
Ширина: 121 см
Высота: 47 см
Обивка: кожзам
Материал: ЛДСП
Банкетка ПФ-11 черная
Банкетка ПФ-11 белая
Банкетка Джови белая
Банкетка Ретро с ящиком
Банкетка Бруклин, вельвет синий, серебро
Банкетка Бруклин, вельвет серый, серебро
Банкетка Бруклин, вельвет бежевый, золото
Банкетка Бруклин, вельвет черный, золото
Банкетка Инсигния, вельвет серый, серебро
Банкетка Инсигния, вельвет синий, серебро
Покрывало PMP-03
Покрывало PMP-36
Покрывало PPL-03
Покрывало PMP-10
Стол консольный Венеция 5/1
Стол кофейный Венеция
Люстра Leti 8
Люстра Leti 6
Банкетка Инсигния, вельвет бежевый, золото
Банкетка Инсигния, вельвет черный, золото
Банкетка Сапфир, вельвет синий, серебро
Банкетка Тюдор с ящиком, шенилл ONTARIO deep sea
Банкетка-обувница Лофт Стайл