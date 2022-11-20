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Банкетка Джови серо-синяя

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Банкетка ПФ-11 белая

Характеристики товара

Описание

Глубина: 42 см

Ширина: 121 см

Высота: 47 см

Обивка: кожзам

Материал: ЛДСП

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Банкетка Джови серо-синяя — выполненные заказы

Фотография товара Банкетка Джови, синий велюр от компании ChiedoCover.Банкетка Джови, синий велюрФотография товара Банкетка Джови с механизмом открывания от компании ChiedoCover.Банкетка Джови с механизмом открывания
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