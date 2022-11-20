Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота480 мм
- Ширина650 мм
- Глубина380 мм
- Материал каркасабук
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветголубой, серый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.18 м3
- Вес упаковки6 кг
Банкетка ПФ-11 черная
Банкетка ПФ-11 белая
Банкетка Джови серо-синяя
Банкетка Джови белая
Банкетка Ретро с ящиком
Банкетка Бруклин, вельвет синий, серебро
Банкетка Бруклин, вельвет серый, серебро
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