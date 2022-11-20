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Банкетка Эден, 65 - фото 1Банкетка Эден, 65 - фото 2

Банкетка Эден, 65

8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота480 мм
  • Ширина650 мм
  • Глубина380 мм
  • Материал каркасабук
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветголубой, серый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.18 м3
  • Вес упаковки6 кг

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