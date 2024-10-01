Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина880 мм
- Глубина350 мм
- Материалметалл, ткань
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Банкетка Адрасман
Банкетка Б-6
Банкетка Маска золото
Банкетка Crown, велюр Velutto 35
Банкетка Каминос, орех
Банкетка Болейн с ящиком велюр розовый
Банкетка Амадео, шоколад
Банкетка Вивальди 110, бежевый
Банкетка Рио 111, бежевый
Банкетка Сторми с ящиком, темно-синий
Вешалка напольная Umbrella светлый орех, мрамор
Вешалка напольная Офис Грация черная
Вешалка Калгари
Вешалка Loop белая
Вешалка напольная Hook серый
Вешалка-плечики ВП-003
Вешалка Tree коричневая
Вешалка-плечики НВП-002Р
Вешало Union для одежды
Вешалка общественная Пико 21
Банкетка Инсигния, вельвет бежевый, золото
Банкетка Арт Деко, вельвет синий, серебро
Банкетка Джови
Банкетка Лофт 3
Банкетка Исэ, венге, велюр желтый
Банкетка Флёр
Банкетка Б41, рогожка Craft, ножки металл RAL 7024
Банкетка Стандарт 600
Банкетка Robela с ящиком, синий велюр
Банкетка Taks, букле, белый