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Банкетка Edge

Артикул: CH-067-611
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина880 мм
  • Глубина350 мм
  • Материалметалл, ткань

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