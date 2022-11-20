Банкетка экокожа

6 оценок

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Банкетка экокожа

4.5
24 290 ₽
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Банкетка Клеопатра

Характеристики товара

Описание

Материал: экокожа, полиэстер, полиуретан

Размеры: 400х600х400

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