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Материал: экокожа, полиэстер, полиуретан
Размеры: 400х600х400
Стул Baroque мокко
Стул Baroque светло-серый
Люстра подвесная Citilux Вегас
Банкетка Классика 1/1
Банкетка Классика 2
Банкетка 07 ЧГН
Скамья Прима
Скамья Шевалье
Скамья Шевалье 1/1
Скамья Шевалье 2
Скамья Шевалье 3
Диван с подлокотниками
Диван угловой Бостон
Диван барный Флэш