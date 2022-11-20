Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота480 мм
- Ширина1050 мм
- Глубина420 мм
- Материал каркасабук
- Допустимая нагрузка120
- Цветбежевый, коричневый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.29 м3
- Вес упаковки9 кг
Банкетка ПФ-11 черная
Банкетка ПФ-11 белая
Банкетка Джови серо-синяя
Банкетка Джови белая
Банкетка Ретро с ящиком
Банкетка Бруклин, вельвет синий, серебро
Банкетка Бруклин, вельвет серый, серебро
Банкетка Бруклин, вельвет бежевый, золото
Банкетка Бруклин, вельвет черный, золото
Банкетка Инсигния, вельвет серый, серебро
Диван-кушетка Рекамье
Кресло Visit Lux SKS
Диван Бриджит, серый
Журнальный стол 50*50 Альба золото стекло черное
Журнальный стол 100*50 Альба золото стекло черное
Журнальный стол 40*40 Кросс серебро
Журнальный стол 40*40 Кросс золото стекло smoke
Журнальный стол 55*55 Кросс серебро
Стул Тюльпан, бледно - сиреневый