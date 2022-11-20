Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота480 мм
- Ширина650 мм
- Глубина420 мм
- Материал каркасабук
- Допустимая нагрузка120
- Цветбежевый, коричневый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.18 м3
- Вес упаковки8 кг
Банкетка ПФ-11 черная
Банкетка ПФ-11 белая
Банкетка Джови серо-синяя
Банкетка Джови белая
Банкетка Ретро с ящиком
Банкетка Бруклин, вельвет синий, серебро
Банкетка Бруклин, вельвет серый, серебро
Банкетка Бруклин, вельвет бежевый, золото
Банкетка Бруклин, вельвет черный, золото
Банкетка Инсигния, вельвет серый, серебро
Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый
Диван Бриджит, бежевый
Журнальный стол 55*55 Кросс золото стекло smoke
Консоль Кросс 115*30 серебро
Консоль КРОСС 115*30 золото стекло smoke
Журнальный стол 120*60 Кросс серебро
Журнальный стол 120*60 Кросс золото стекло smoke
Модуль 3-х местного дивана Compo
Столовая группа, стол Престиж, стулья Ким х4