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Банкетка Flow

Артикул: CH-067-610
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина930 мм
  • Глубина430 мм
  • Материалткань, нержавеющая сталь

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