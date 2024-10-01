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Банкетка Form с отсеком для хранения

Артикул: CH-067-613
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина350 мм
  • Высота450 мм
  • Материалметалл, ткань

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