Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Глубина350 мм
- Высота450 мм
- Материалметалл, ткань
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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