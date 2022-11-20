Фотография Банкетка Гера от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Банкетка Гера

4.8
Оптовая цена при покупке от 5 штот 19 990 ₽
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Банкетка Гера
Банкетка Гера
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Банкетка Гера

4.8
19990 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота910 мм
  • Длина1050 мм
  • Глубина500 мм

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