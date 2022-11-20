Фотография Банкетка Гестия от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Банкетка Гестия

5
Оптовая цена при покупке от 5 штот 27 590 ₽
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Банкетка Гестия
Банкетка Гестия
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

О товаре

Все характеристики

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Банкетка Гестия

5
27590 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Пуф Мира малый бирюзовый
Пуф Мира малый бирюзовый
Следующий Банкетка Деметра
Банкетка Деметра

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота700 мм
  • Длина1530 мм
  • Глубина480 мм

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Диван модульный с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
14 900 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван модульный с каретной стяжкой
Настоящее фото товара Кресло ЭГГ Чаир, произведённого компанией ChiedoCover
33 050 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло ЭГГ Чаир
Настоящее фото товара Диван Манчестер, произведённого компанией ChiedoCover
29 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван Манчестер
Настоящее фото товара Диван Dox, произведённого компанией ChiedoCover
32 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван Dox
Настоящее фото товара Диван Geox, произведённого компанией ChiedoCover
27 990 ₽
Оптовая цена
5
Диван Geox
Настоящее фото товара Диван Uniko, произведённого компанией ChiedoCover
27 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван Uniko
Настоящее фото товара Диван G20, произведённого компанией ChiedoCover
30 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван G20
Настоящее фото товара Диван пластиковый Air Plus красный, произведённого компанией ChiedoCover
45 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван пластиковый Air Plus красный
Настоящее фото товара Диван Barbs трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
46 290 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван Barbs трехместный
Настоящее фото товара Мужское парикмахерское кресло МД-8738 гидравлика, произведённого компанией ChiedoCover
64 690 ₽
Оптовая цена
4.3
Мужское парикмахерское кресло МД-8738 гидравлика

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Банкетка Гера, произведённого компанией ChiedoCover
19 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Банкетка Гера
Настоящее фото товара Банкетка Артемида, произведённого компанией ChiedoCover
15 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Банкетка Артемида
Настоящее фото товара Банкетка Афродита, произведённого компанией ChiedoCover
19 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Банкетка Афродита
Настоящее фото товара Банкетка Аврора, произведённого компанией ChiedoCover
25 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Банкетка Аврора
Настоящее фото товара Банкетка Луна, произведённого компанией ChiedoCover
11 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Банкетка Луна
Настоящее фото товара Банкетка Латона, произведённого компанией ChiedoCover
10 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Банкетка Латона
Настоящее фото товара Банкетка Церера, произведённого компанией ChiedoCover
12 290 ₽
Оптовая цена
4.2
Банкетка Церера
Настоящее фото товара Банкетка Астерия, произведённого компанией ChiedoCover
11 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Банкетка Астерия
Настоящее фото товара Пуфик-банкетка Юнона, произведённого компанией ChiedoCover
10 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Пуфик-банкетка Юнона
Настоящее фото товара Пуфик-банкетка Еврибия, произведённого компанией ChiedoCover
8 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Пуфик-банкетка Еврибия