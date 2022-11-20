Товар в корзине. Перейти
Банкетка Грация - фото 1Банкетка Грация - фото 2Банкетка Грация - фото 3

Банкетка Грация

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Банкетка СИЕНА 6
Банкетка СИЕНА 6
Следующий Банкетка Грация 1
Банкетка СИЕНА 6

Характеристики товара

Описание

Банкетка с подлокотниками "Gracia" в современном стиле. Банкетка обладает внутренним ящиком для хранения вещей, оснащена деревянными ножками. Сиденье, подлокотники и царги оформлены в стиле «капитоне» или каретная стяжка. Внешние стороны подлокотников имеют «Шнуровку» из контрастной ткани.

Она отлично подойдет для вашей прихожей, спальной комнаты, гостиной. Все зависит от того, какие функции вы на нее возлагаете. Возможно изготовление по индивидуальным размерам. Цвет ножек выбирается в момент приема заказа. Изделие можно заказать в любой ткани, подберём под ваш интерьер, подробности уточняйте.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Ширина1100 мм
  • Глубина350 мм
  • Материалмассив, дерево, фанера, ткань

Похожие товары

Настоящее фото товара Банкетка ПФ-11 черная, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена
9

Банкетка ПФ-11 черная

Банкетка Джови серо-синяяНастоящее фото товара Банкетка Джови серо-синяя, произведённого компанией ChiedoCover
12 190
Оптовая цена
15

Банкетка Джови серо-синяя

Банкетка Джови белаяНастоящее фото товара Банкетка Джови белая, произведённого компанией ChiedoCover
12 190
Оптовая цена
14

Банкетка Джови белая

Настоящее фото товара Банкетка Ретро с ящиком, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена
10

Банкетка Ретро с ящиком

Банкетка Бруклин, вельвет синий, сереброНастоящее фото товара Банкетка Бруклин, вельвет синий, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99044
40 990 ₽Оптовая цена
5

Банкетка Бруклин, вельвет синий, серебро

В наличии 25 шт.
Банкетка Бруклин, вельвет серый, сереброНастоящее фото товара Банкетка Бруклин, вельвет серый, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99044
40 990 ₽Оптовая цена
11

Банкетка Бруклин, вельвет серый, серебро

В наличии 21 шт.
Банкетка Бруклин, вельвет бежевый, золотоНастоящее фото товара Банкетка Бруклин, вельвет бежевый, золото, произведённого компанией ChiedoCover
от25 99044
45 990 ₽Оптовая цена
10

Банкетка Бруклин, вельвет бежевый, золото

В наличии 24 шт.
Банкетка Бруклин, вельвет черный, золотоНастоящее фото товара Банкетка Бруклин, вельвет черный, золото, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99051
45 990 ₽Оптовая цена
14

Банкетка Бруклин, вельвет черный, золото

В наличии 22 шт.
Банкетка Инсигния, вельвет серый, сереброНастоящее фото товара Банкетка Инсигния, вельвет серый, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от21 49051
42 990 ₽Оптовая цена
9

Банкетка Инсигния, вельвет серый, серебро

В наличии 19 шт.
Банкетка Инсигния, вельвет синий, сереброНастоящее фото товара Банкетка Инсигния, вельвет синий, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от23 99045
42 990 ₽Оптовая цена
9

Банкетка Инсигния, вельвет синий, серебро

В наличии 24 шт.
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Диван кресло для ресторана, произведённого компанией ChiedoCover
от27 990
10

Диван кресло для ресторана

Настоящее фото товара Диван лофт Фирст, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
13

Диван лофт Фирст

Настоящее фото товара Диван Бриджит, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена
9

Диван Бриджит, голубой

Диван JIMI, темно-синийНастоящее фото товара Диван JIMI, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
102 090
Оптовая цена
11

Диван JIMI, темно-синий

Стол ЛИРА-14, 1500x900Настоящее фото товара Стол ЛИРА-14, 1500x900, произведённого компанией ChiedoCover
39 990
Оптовая цена
15

Стол ЛИРА-14, 1500x900

Стол ЛИРА-14, 1500/2000x900Настоящее фото товара Стол ЛИРА-14, 1500/2000x900, произведённого компанией ChiedoCover
39 990
Оптовая цена
7

Стол ЛИРА-14, 1500/2000x900

Стол ЛИРА-14, 1400x900Настоящее фото товара Стол ЛИРА-14, 1400x900, произведённого компанией ChiedoCover
38 190
Оптовая цена
15

Стол ЛИРА-14, 1400x900

Стол ЛИРА-14, 1300x900Настоящее фото товара Стол ЛИРА-14, 1300x900, произведённого компанией ChiedoCover
37 090
Оптовая цена
8

Стол ЛИРА-14, 1300x900

Стол ЛИРА-14, 1200x900Настоящее фото товара Стол ЛИРА-14, 1200x900, произведённого компанией ChiedoCover
35 990
Оптовая цена
8

Стол ЛИРА-14, 1200x900

Стол ЛИРА-14, 1500x800Настоящее фото товара Стол ЛИРА-14, 1500x800, произведённого компанией ChiedoCover
38 190
Оптовая цена
9

Стол ЛИРА-14, 1500x800

Другие товары из разделабанкетки
Банкетка Инсигния, вельвет бежевый, золотоНастоящее фото товара Банкетка Инсигния, вельвет бежевый, золото, произведённого компанией ChiedoCover
от25 99044
45 990 ₽Оптовая цена
9

Банкетка Инсигния, вельвет бежевый, золото

В наличии 25 шт.
Банкетка Инсигния, вельвет черный, золотоНастоящее фото товара Банкетка Инсигния, вельвет черный, золото, произведённого компанией ChiedoCover
от25 99044
45 990 ₽Оптовая цена
14

Банкетка Инсигния, вельвет черный, золото

В наличии 34 шт.
Банкетка Сапфир, вельвет синий, сереброНастоящее фото товара Банкетка Сапфир, вельвет синий, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от13 49056
29 990 ₽Оптовая цена
6

Банкетка Сапфир, вельвет синий, серебро

В наличии 8 шт.
Банкетка Лофт 3Настоящее фото товара Банкетка Лофт 3, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
11

Банкетка Лофт 3

Банкетка Тюдор с ящиком, шенилл ONTARIO deep seaНастоящее фото товара Банкетка Тюдор с ящиком, шенилл ONTARIO deep sea, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
5

Банкетка Тюдор с ящиком, шенилл ONTARIO deep sea