Товар в корзине. Перейти
Банкетка Грация 1 - фото 1Банкетка Грация 1 - фото 2Банкетка Грация 1 - фото 3

Банкетка Грация 1

15 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Банкетка Грация
Банкетка Грация
Следующий Банкетка marsielle
Банкетка Грация

Характеристики товара

Описание

Банкетка с подлокотниками "Gracia" в современном стиле. Банкетка обладает внутренним ящиком для хранения вещей, оснащена деревянными ножками. Сиденье, подлокотники и царги оформлены в стиле «капитоне» или каретная стяжка. Внешние стороны подлокотников имеют «Шнуровку» из контрастной ткани.

Она отлично подойдет для вашей прихожей, спальной комнаты, гостиной. Все зависит от того, какие функции вы на нее возлагаете. Возможно изготовление по индивидуальным размерам. Цвет ножек выбирается в момент приема заказа. Изделие можно заказать в любой ткани, подберём под ваш интерьер, подробности уточняйте.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Ширина1100 мм
  • Глубина400 мм
  • Материалмассив, дерево, фанера, ткань

Похожие товары

Настоящее фото товара Банкетка ПФ-11 черная, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена
9

Банкетка ПФ-11 черная

Банкетка Джови серо-синяяНастоящее фото товара Банкетка Джови серо-синяя, произведённого компанией ChiedoCover
12 190
Оптовая цена
15

Банкетка Джови серо-синяя

Банкетка Джови белаяНастоящее фото товара Банкетка Джови белая, произведённого компанией ChiedoCover
12 190
Оптовая цена
14

Банкетка Джови белая

Настоящее фото товара Банкетка Ретро с ящиком, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена
10

Банкетка Ретро с ящиком

Банкетка Бруклин, вельвет синий, сереброНастоящее фото товара Банкетка Бруклин, вельвет синий, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99044
40 990 ₽Оптовая цена
5

Банкетка Бруклин, вельвет синий, серебро

В наличии 25 шт.
Банкетка Бруклин, вельвет серый, сереброНастоящее фото товара Банкетка Бруклин, вельвет серый, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99044
40 990 ₽Оптовая цена
11

Банкетка Бруклин, вельвет серый, серебро

В наличии 21 шт.
Банкетка Бруклин, вельвет бежевый, золотоНастоящее фото товара Банкетка Бруклин, вельвет бежевый, золото, произведённого компанией ChiedoCover
от25 99044
45 990 ₽Оптовая цена
10

Банкетка Бруклин, вельвет бежевый, золото

В наличии 24 шт.
Банкетка Бруклин, вельвет черный, золотоНастоящее фото товара Банкетка Бруклин, вельвет черный, золото, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99051
45 990 ₽Оптовая цена
14

Банкетка Бруклин, вельвет черный, золото

В наличии 22 шт.
Банкетка Инсигния, вельвет серый, сереброНастоящее фото товара Банкетка Инсигния, вельвет серый, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от21 49051
42 990 ₽Оптовая цена
9

Банкетка Инсигния, вельвет серый, серебро

В наличии 19 шт.
Банкетка Инсигния, вельвет синий, сереброНастоящее фото товара Банкетка Инсигния, вельвет синий, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от23 99045
42 990 ₽Оптовая цена
9

Банкетка Инсигния, вельвет синий, серебро

В наличии 24 шт.
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Диван Лофт Фурор, произведённого компанией ChiedoCover
от25 990
5

Диван Лофт Фурор

Настоящее фото товара Диван Долче двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от54 190
Оптовая цена
14

Диван Долче двухместный

Диван Флай, фиолетовыйНастоящее фото товара Диван Флай, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 290
6

Диван Флай, фиолетовый

Настоящее фото товара Диван Maurice, произведённого компанией ChiedoCover
от42 190
Оптовая цена
10

Диван Maurice

Стол ЛИРА-14, 1400x800Настоящее фото товара Стол ЛИРА-14, 1400x800, произведённого компанией ChiedoCover
36 490
Оптовая цена
12

Стол ЛИРА-14, 1400x800

Стол ЛИРА-14, 1300x800Настоящее фото товара Стол ЛИРА-14, 1300x800, произведённого компанией ChiedoCover
35 590
Оптовая цена
6

Стол ЛИРА-14, 1300x800

Стол ЛИРА-14, 1200x800Настоящее фото товара Стол ЛИРА-14, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
34 490
Оптовая цена
6

Стол ЛИРА-14, 1200x800

Стол ОРИОН-9, коричневый, 1000x1000Настоящее фото товара Стол ОРИОН-9, коричневый, 1000x1000, произведённого компанией ChiedoCover
35 090
Оптовая цена
8

Стол ОРИОН-9, коричневый, 1000x1000

Стол ОРИОН-9, коричневый, 850x700Настоящее фото товара Стол ОРИОН-9, коричневый, 850x700, произведённого компанией ChiedoCover
29 390
Оптовая цена
9

Стол ОРИОН-9, коричневый, 850x700

Другие товары из разделабанкетки
Банкетка Инсигния, вельвет бежевый, золотоНастоящее фото товара Банкетка Инсигния, вельвет бежевый, золото, произведённого компанией ChiedoCover
от25 99044
45 990 ₽Оптовая цена
9

Банкетка Инсигния, вельвет бежевый, золото

В наличии 25 шт.
Банкетка Инсигния, вельвет черный, золотоНастоящее фото товара Банкетка Инсигния, вельвет черный, золото, произведённого компанией ChiedoCover
от25 99044
45 990 ₽Оптовая цена
14

Банкетка Инсигния, вельвет черный, золото

В наличии 34 шт.
Банкетка Сапфир, вельвет синий, сереброНастоящее фото товара Банкетка Сапфир, вельвет синий, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от13 49056
29 990 ₽Оптовая цена
6

Банкетка Сапфир, вельвет синий, серебро

В наличии 8 шт.
Банкетка Лофт 3Настоящее фото товара Банкетка Лофт 3, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
11

Банкетка Лофт 3

Банкетка Тюдор с ящиком, шенилл ONTARIO deep seaНастоящее фото товара Банкетка Тюдор с ящиком, шенилл ONTARIO deep sea, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
5

Банкетка Тюдор с ящиком, шенилл ONTARIO deep sea