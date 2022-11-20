Характеристики товара
Описание
Банкетка с подлокотниками "Gracia" в современном стиле. Банкетка обладает внутренним ящиком для хранения вещей, оснащена деревянными ножками. Сиденье, подлокотники и царги оформлены в стиле «капитоне» или каретная стяжка. Внешние стороны подлокотников имеют «Шнуровку» из контрастной ткани.
Она отлично подойдет для вашей прихожей, спальной комнаты, гостиной. Все зависит от того, какие функции вы на нее возлагаете. Возможно изготовление по индивидуальным размерам. Цвет ножек выбирается в момент приема заказа. Изделие можно заказать в любой ткани, подберём под ваш интерьер, подробности уточняйте.
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Ширина1100 мм
- Глубина400 мм
- Материалмассив, дерево, фанера, ткань