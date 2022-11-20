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          Фотография Банкетка Искусство Востока от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Банкетка Искусство Востока

          4.2
          Оптовая цена
          от 14 600 ₽
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          Характеристики товара

          Описание

          Банкетка в восточном стиле из коллекции «Птичий рай» может использоваться не только с эстетической, но и с прикладной целью. Волшебному декору с цветочным орнаментом свойственен особый магнетизм. Изготовленная искусными мастерами, она всегда будет усладой для глаз и вдохновением для души. Она идеална для релакса после трудовых будней. «Птичий рай» сможет освежить легкую и простую атмосферу стиля прованс.

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          Основные характеристики

          • Высота460 мм
          • Длина330 мм
          • Глубина330 мм

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